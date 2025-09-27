Program Jumat Curhat Kapolres Priok Beri Solusi Langsung bagi Keluhan Warga

jpnn.com, JAKARTA - Kegiatan Jumat Curhat yang digelar Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah Hermindo Tobing, di Rusunawa Muara Angke, Jakarta Utara, Jumat (26/9), meninggalkan kesan mendalam bagi warga. Forum ini berhasil menjadi ruang dialog yang menghasilkan solusi langsung bagi berbagai persoalan masyarakat.

Sejumlah warga mengaku terharu karena bisa berbicara langsung dengan Kapolres tanpa jarak. “Biasanya kami takut kalau mau curhat ke polisi, tapi ternyata Kapolres ramah sekali. Semua aspirasi langsung ditanggapi,” ungkap Ibu Musdalifah, Ketua LMK Muara Angke.

Ketua RT setempat, Sanjaya, menyatakan rasa leganya karena masalah tawuran remaja yang selama ini meresahkan mendapat perhatian serius. “Kapolres janji akan turunkan Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat agar bisa cepat menyelesaikan konflik sebelum meluas,” ujarnya.

Kapolres Martuasah Tobing menegaskan bahwa program Jumat Curhat tidak akan berhenti sekali ini saja. “Kami akan buat agenda rutin di Rusun Muara Angke dan wilayah lain. Polri hadir bukan hanya saat ada masalah, tapi juga saat masyarakat butuh teman bicara,” kata AKBP Martuasah. Ia juga mengingatkan warga agar tidak segan melaporkan indikasi narkoba dengan jaminan kerahasiaan.

Tak hanya menyerap aspirasi, dalam kesempatan tersebut polisi juga membagikan paket sembako kepada warga. Kehangatan suasana semakin terasa ketika Kapolres menyapa anak-anak rusun secara langsung, yang disambut tepuk tangan meriah.

“Kami merasa lebih dekat dengan polisi. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut,” tutur Dery, salah satu Ketua RT yang hadir.

Kegiatan ini dinilai berhasil mendekatkan institusi kepolisian dengan masyarakat. Dengan sinergi yang terbangun, muncul harapan agar kawasan Rusun Muara Angke dapat menjadi lebih aman dan damai. (tan/jpnn)