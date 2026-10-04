Program Kampung Kambing MHU Raih CSR & PDB Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Program Kampung Kambing PT Multi Harapan Utama (MHU) di Dusun Tudungan, Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, meraih penghargaan dalam CSR & PDB (Pengembangan Desa Berkelanjutan) Awards 2026, pada Senin (28/9) di Gedung Kemendes PDT, Jakarta.

Penghargaan tersebut digelar melalui kerja sama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dengan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF).

Program Kampung Kambing mendapat apresiasi atas upayanya mendorong pengentasan kemiskinan masyarakat lingkar tambang melalui pengembangan peternakan berbasis masyarakat.

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Hingga akhir 2024, Kelompok Ternak Lestari yang menjadi penerima manfaat program telah mencatat penjualan sebanyak 326 ekor kambing, dengan harga jual berkisar antara Rp2,5 juta hingga Rp8 juta per ekor.

Peternakan tersebut menjadi sumber pendapatan tambahan bagi anggota kelompok yang sebagian besar juga bekerja sebagai petani hortikultura.

Program Kampung Kambing dimulai pada akhir 2018 melalui pembangunan kandang dan penyerahan 12 ekor kambing.

Dukungan kemudian dilanjutkan pada awal 2019 dengan pembangunan kandang tambahan serta penyerahan 28 ekor kambing.

Seiring perkembangannya, program tidak hanya menghasilkan manfaat dari kegiatan peternakan, tetapi juga mendukung produktivitas pertanian warga.