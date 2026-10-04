menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Program Kampung Kambing MHU Raih CSR & PDB Awards 2026

Program Kampung Kambing MHU Raih CSR & PDB Awards 2026

Program Kampung Kambing MHU Raih CSR & PDB Awards 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Program Kampung Kambing PT Multi Harapan Utama (MHU) di Dusun Tudungan, Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Foto dok MHU

jpnn.com, JAKARTA - Program Kampung Kambing PT Multi Harapan Utama (MHU) di Dusun Tudungan, Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, meraih penghargaan dalam CSR & PDB (Pengembangan Desa Berkelanjutan) Awards 2026, pada Senin (28/9) di Gedung Kemendes PDT, Jakarta.

Penghargaan tersebut digelar melalui kerja sama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dengan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF).

Program Kampung Kambing mendapat apresiasi atas upayanya mendorong pengentasan kemiskinan masyarakat lingkar tambang melalui pengembangan peternakan berbasis masyarakat.

Baca Juga:

Hingga akhir 2024, Kelompok Ternak Lestari yang menjadi penerima manfaat program telah mencatat penjualan sebanyak 326 ekor kambing, dengan harga jual berkisar antara Rp2,5 juta hingga Rp8 juta per ekor.

Peternakan tersebut menjadi sumber pendapatan tambahan bagi anggota kelompok yang sebagian besar juga bekerja sebagai petani hortikultura.

Program Kampung Kambing dimulai pada akhir 2018 melalui pembangunan kandang dan penyerahan 12 ekor kambing.

Baca Juga:

Dukungan kemudian dilanjutkan pada awal 2019 dengan pembangunan kandang tambahan serta penyerahan 28 ekor kambing.

Seiring perkembangannya, program tidak hanya menghasilkan manfaat dari kegiatan peternakan, tetapi juga mendukung produktivitas pertanian warga.

Program Kampung Kambing mendapat apresiasi atas upayanya mendorong pengentasan kemiskinan masyarakat lingkar tambang melalui pengembangan peternakan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI