Program Kartini Bluebird untuk Mendukung Ketahanan & Keberlanjutan Keluarga Pengemudi

jpnn.com, JAKARTA - Kartini Bluebird, wadah pemberdayaan istri dan putri pengemudi Bluebird sejak 2014 ini menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemandirian ekonomi keluarga.

Tahun ini, usia Kartini Bluebird yang ke-11, menandai lebih dari satu dekade perjalanan dalam menciptakan ruang bagi perempuan untuk tumbuh, berdaya, dan berkontribusi bagi kesejahteraan keluarga.

Saat ini Kartini Bluebird memiliki lebih dari 1.300 anggota yang telah berkesempatan mengikuti berbagai pelatihan yang relevan dengan kebutuhan ibu-ibu, mulai dari keterampilan seperti tata boga, menjahit, dan tata rias, hingga pembekalan kewirausahaan seperti pengelolaan keuangan, teknik berjualan di media sosial, dan strategi promosi di e-commerce.

Kartini Bluebird konsisten melahirkan kisah inspiratif yang berani, berdaya dan mandiri. Salah satunya adalah Mutamimah, akrab disapa Bu Tami, istri pengemudi Bluebird Pool Ciputat, yang kini dikenal dengan usaha rotinya “Dapur Mitmut”.

Bu Tami dihadapkan pada tantangan membagi waktu antara mengurus keluarga dan mengembangkan kemampuan diri.

“Pada dasarnya saya memang suka memasak dan mempelajari hal baru. Saat ingin ikut kelas Kartini, suami sempat khawatir karena tidak ada yang menjaga anak di rumah,” ungkapnya.

Untuk menyiasati hal tersebut, Bu Tami akhirnya memutuskan untuk selalu membawa anaknya setiap kali hadir di kelas. Dari pelatihan boga di Kartini Bluebird, Bu Tami mendapatkan banyak resep dasar yang kemudian ia modifikasi sesuai kreasi sendiri.

Hasilnya adalah roti dengan cita rasa khas, yang kemudian menjadi andalan usahanya. Memulai dari berbagi ke tetangga, ia mulai menerima pesanan pre-order lewat WhatsApp, hingga kini produk rotinya sudah dipasarkan meluas sampai ke kantin Kartini Bluebird Mampang.