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Program Kecamatan Berdaya Pemprov Jateng Menuai Beragam Manfaat

Program Kecamatan Berdaya Pemprov Jateng Menuai Beragam Manfaat
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Program Kecamatan Berdaya Pemprov Jateng memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Foto: source for jpnn

jpnn.com, KLATEN - Program Kecamatan Berdaya yang digagas oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, menuai manfaat untuk masyarakat, karena menyedikan berbagai layanan dan pemberdayaan.

Hal itu terbukti saat Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi meninjau progam Kecamatan Berdaya di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten pada Jumat (13/11/2026).

Kecamatan Berdaya di Kecamatan Juwiring menjadi salah satu percontohan. Sebab, di kecamatan tersebut menyediakan berbagai layanan, mulai dari perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan, pendampingan lansia, penyandang disabilitas, hingga pengembangan kewirausahaan pemuda.

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Bahkan, di kecamatan tersebut juga telah membentuk Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) serta Satgas RPPA.

Menurut Luthfi, Kecamatan Berdaya di Juwiring menunjukkan bahwa kecamatan bisa menjadi basis pengembangan masyarakat. Dengan layanan yang lengkap, kecamatan dapat hadir lebih dekat untuk melayani masyarakat, baik di wilayahnya sendiri maupun desa-desa sekitarnya.

Melalui Program Kecamatan Berdaya, lanjut dia, kecamatan menjadi pusat aktivitas dan ruang bersama bagi desa-desa di sekitarnya.

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Anak-anak muda, petani, perempuan, dan anak mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensi diri maupun kelompok melalui beragam kegiatan yang difasilitasi di kecamatan

"Ini yang kami gunakan agar seluruh provinsi Jawa Tengah agar mampu mereduksi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas Luthfi.

Program Kecamatan Berdaya Pemprov Jateng memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal.

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