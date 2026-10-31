Program Kesukarelawanan Karyawan Kian Populer, Perusahaan Global Jadi Pelopor

jpnn.com, JAKARTA - Program kesukarelawanan karyawan atau employee volunteering makin berkembang di Indonesia.

Hal itu terlihat dari meningkatnya partisipasi perusahaan dalam ajang Indonesia's Best Corporate Sustainability Initiatives (CSI) 2026, yang diselenggarakan Majalah MIX MarComm, SWA Media Group.

Pemimpin Redaksi Majalah MIX MarComm Lis Hendriani mengatakan kategori employee volunteering tahun ini menjadi salah satu yang paling menonjol dibandingkan kategori lainnya.

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Peningkatan partisipasi terutama berasal dari perusahaan multinasional, khususnya sektor keuangan.

"Pada tahun ke-11 ini, kami mengangkat tema tentang volunteerism atau kesukarelawanan karyawan dalam memperluas jangkauan, meningkatkan efektivitas, dan memperkuat dampak sosial dari inisiatif berkelanjutan perusahaan," ujar Lis dalam Communication & Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Jumat (30/10).

Sejumlah perusahaan global yang berpartisipasi dalam kategori tersebut antara lain DBS, Citi, Standard Chartered, Zurich, Schneider Electric, OCBC, Allianz, dan AXA.

Menurut Lis, perusahaan multinasional umumnya telah mengintegrasikan kegiatan kerelawanan ke dalam kebijakan pengelolaan sumber daya manusia.

Sejumlah perusahaan, bahkan memiliki platform khusus yang memungkinkan karyawan memantau keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sosial.