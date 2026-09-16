Program Ketahanan Pangan Warga Binaan Membuahkan Hasil & Makin Digenjot

jpnn.com, JAKARTA - Program ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan mulai menunjukkan hasil. Ribuan warga binaan dilibatkan dalam kegiatan pertanian hingga budi daya ikan.

Program tersebut menjadi salah satu langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) dalam mendorong pembinaan kemandirian warga binaan.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mengatakan keterlibatan warga binaan tidak sebatas menghasilkan produk untuk kegiatan ekonomi.

Menurut dia, kegiatan tersebut juga menjadi sarana pembinaan keterampilan sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan pangan.

“Minat dan bakat warga binaan bisa tersalurkan dan terberdayakan,” kata Hari, Rabu (16/9).

Bidang yang digarap cukup beragam. Mulai dari pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan, hingga budi daya ikan.

Dari berbagai kegiatan itu, hasil produksi disebut telah mencapai ratusan ton.

Hari mengatakan hasil produksi juga diarahkan agar memberikan manfaat langsung bagi warga binaan.