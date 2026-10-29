Program KKP di Era Prabowo Dinilai Terbukti Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mencatat sejumlah capaian dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Capaian tersebut antara lain produksi perikanan nasional yang mencapai 26,25 juta ton pada 2025, peningkatan pendapatan nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tongke-Tongke hingga 75 persen, serta penyelamatan potensi kerugian negara senilai Rp16,03 triliun melalui pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pemerintah ingin laut menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap sehat dan produktif.

“Kami ingin produksi meningkat, industri berkembang, dan ekspor tumbuh, tetapi kesejahteraan nelayan, pembudidaya, dan masyarakat pesisir harus menjadi tujuan utamanya,” kata Trenggono.

Berbagai capaian tersebut mendapat apresiasi dari Guru Besar Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru Prof. Dr. Marihot Manullang mengapresiasi sebagai langkah nyata dalam mewujudkan nelayan naikan kelas dan berdampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan.

Eks Rektor Universitas Simalungun periode 2014–2018 itu menilai sebagai bentuk pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi.

Namun, juga memberikan nilai tambah ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.

“Pembangunan sektor kelautan harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghasilkan angka produksi yang tinggi,” ujar Prof. Manullang.