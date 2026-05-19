Program Kurban Berkah Berdayakan Desa Perluas Manfaat hingga Pelosok Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Program Kurban Berkah Berdayakan Desa memudahkan masyarakat berkurban sekaligus memperluas manfaatnya hingga ke berbagai pelosok Indonesia.
Program tersebut disosialisasikan melalui kegiatan “Semarak Kurban Berkah Berdayakan Desa” yang digelar di Terowongan Kendal, Sudirman, Jakarta, baru-baru ini.
Melalui program ini, Baznas mengajak masyarakat menyalurkan hewan kurban agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di desa-desa, wilayah terpencil, serta kawasan yang membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Pimpinan Baznas Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan, H. Rizaludin Kurniawan, mengatakan program Kurban Berkah Berdayakan Desa dirancang untuk menjadikan ibadah kurban lebih berdampak bagi penerima manfaat.
"Kami berharap masyarakat makin memahami bahwa kurban bukan sekadar ibadah tahunan, tetapi juga sarana membantu saudara-saudara yang membutuhkan, termasuk di Palestina,” ujar Rizaludin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (18/5).
Menurut Rizaludin, Baznas menyediakan layanan informasi dan konsultasi terkait tata cara berkurban, pilihan hewan, hingga proses distribusi daging kurban.
Dengan sistem pengelolaan yang terintegrasi, masyarakat dapat menunaikan kurban secara lebih mudah, aman, dan tepat sasaran melalui Baznas.
Kepala Divisi UPZ Nasional Baznas Tri Hadian, mengatakan program ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang nilai sosial dan kemanusiaan dalam ibadah kurban.
Program Kurban Berkah Berdayakan Desa mengajak masyarakat menyalurkan kurban hingga menjangkau pelosok.
