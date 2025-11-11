Program Lumbung Pangan Nasional Kalteng Raih Penghargaan Indonesia Kita 2025

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mendedikasikan penghargaan yang didapat pada Indonesia Kita Awards 2025 Garuda TV untuk warganya.

Kalteng mendapat penghargaan Empowerment of Algriculture & Food Self-Sufficiency dalam Program Lumbung Pangan Nasional.

Kalteng menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam menciptakan dan mengembangkan food estate dari padi, jagung, hingga singkong.

Program Lumbung Pangan Nasional Kalteng telah meningkatkan produksi padi sebesar 15% dan jagung 20% pada 2025, menjadikan Kalteng penyumbang pangan nasional yang berdaya saing.

Dengan lahan food estate seluas 30.000 hektare di Kapuas dan Pulang Pisau, Kalteng juga terapkan teknologi pertanian modern dan pelatihan petani untuk keberlanjutan.

"Ini buah kerja keras dari seluruh masyarakat Kalteng, khususnya para petani. Apa yang kami terima kami dedikasikan untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Ini kami anggap sebagai penyemangat kami, untuk memotivasi dan inovasi untuk berkarya lagi di dalam pertanian,” kata Gubernur Agustiar.

“Alhamdullilah Kalteng ditunjuk Pemerintah Pusat menjadi PSN. Terima kasih untuk masyarakat kami, hidup para petani,” ujarnya.

Penghargaan ini melengkapi prestasi Kalteng, setelah juga meraih penghargaan Inovasi Publik 2025, Pemimpin Daerah Award (PDA) 2025, Apresiasi Daerah Peduli Layanan Kesehatan dan Pemenuhan Gizi Anak 2025, dan lain-lain. (*/jpnn)