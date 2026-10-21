Program Madrasah Layak Belajar 2026 Dorong Fasilitas Pendidikan yang Aman

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI meluncurkan Program Madrasah Layak Belajar 2026 yang menyasar 700 Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS).

Program tersebut diluncurkan di Aula Lantai 5 Kantor Baznas RI, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Wakil Ketua Baznas RI Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, program ini merupakan bagian dari implementasi Asta Strata Baznas 2026–2031.

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Inisiatif tersebut bertujuan mengoptimalkan dana zakat untuk mendukung penyediaan fasilitas pendidikan yang layak bagi siswa dari keluarga miskin dan rentan.

Menurut Zainut, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk melalui peningkatan kualitas lingkungan belajar di madrasah.

Penyediaan ruang kelas yang aman dan layak menjadi salah satu upaya untuk mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak.

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“Zakat, infak, dan sedekah harus dikelola agar memberikan manfaat nyata, salah satunya melalui penyediaan ruang kelas yang aman dan layak bagi anak-anak madrasah,” ujar Zainut.

Pimpinan Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Baznas RI Idy Muzayyad mengatakan, program tersebut juga sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah, khususnya menjaga akal (hifz al-‘aql) melalui keberlangsungan pendidikan dan menjaga jiwa (hifz al-nafs) dengan menyediakan ruang belajar yang aman.