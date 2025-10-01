Program MBG Bantu Anak Berkebutuhan Khusus Dapatkan Gizi Seimbang Setiap Hari

jpnn.com, TASIKMALAYA - Puluhan anak-anak berseragam SD, SMP, dan SMA berlarian menghampiri mobil bertuliskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Rabu (1/10) pagi.

Pagi ini, Yayasan Ganda Saputra Mamun menyalurkan 113 paket makanan bergizi gratis (MBG) kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) Patriot di Kelurahan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Yayasan Patriot menaungi sekolah berkebutuhan khusus dari tingkat SD hingga SMA.

Para pelajar dibimbing guru-guru turut membantu petugas membawakan ompreng makanan dari kendaraan berlogo SPPG menuju ruang-ruang kelas sekolah mereka.

Setibanya di sekolah ompreng makanan itu dikumpulkan di atas meja untuk disantap bersama pada saat jam makan.

Menjelang jam makan, seorang guru perempuan bernama Nita nampak menuntun siswi berseragam merah putih menuju tempat cuci tangan.

Guru itu menuntun anak yang meraba membuka keran air dan mengarahkan tangan mungilnya di bawah keran air dan mulai mencuci tangannya.

Setelah bersih, tangan mungil itu meraba keran dan memutar untuk menutup aliran air.