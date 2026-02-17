menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Program MBG Dongkrak Semangat Siswa, Sekolah Catat Lonjakan Kehadiran

Program MBG Dongkrak Semangat Siswa, Sekolah Catat Lonjakan Kehadiran

Program MBG Dongkrak Semangat Siswa, Sekolah Catat Lonjakan Kehadiran
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Siswa di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Parungpung, Kabupaten Serang tengah menyantap menu makan bergizi gratis (MBG). Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN.com

jpnn.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu mendongkrak tingkat kehadiran siswa untuk datang bersekolah.

Ternyata selain bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak bangsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut juga memiliki dampak positif yang lain.

Hal tersebut dirasakan di sejumlah sekolah dasar (SD) yang berada di Kota maupun Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Baca Juga:

Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Gowok di Kota Serang, Encun Sunardi mengatakan program MBG berdampak langsung terhadap kedisiplinan serta semangat belajar siswa.

Dia membeberkan dari total 529 siswa rata-rata tingkat kehadiran sekarang mencapai 95 persen berdasarkan evaluasi bulan yang dilakukan sekolah.

"Benar-benar terasa dampaknya, sebelum ada MBG tingkat kehadiran sekitar 80 persen, sekarang meningkatkan signifikan dilihat anak-anak sangat antusias," ucap Encun kepada JPNN.com, Sabtu (14/2).

Baca Juga:

Encun menjelaskan MBG di sekolahnya mulai didistribusikan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setiap pukul 08.00 WIB.

Baru kemudian dibagikan kepada siswa untuk dikonsumsi sekitar pukul 09.30 saat jam istirahat sekolah berlangsung.

Program makan bergizi gratis (MBG) diklaim membuat para siswa di Serang bersemangat untuk bersekolah. Kehadiran pun meningkat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI