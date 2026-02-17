Program MBG Dongkrak Semangat Siswa, Sekolah Catat Lonjakan Kehadiran

jpnn.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu mendongkrak tingkat kehadiran siswa untuk datang bersekolah.

Ternyata selain bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak bangsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut juga memiliki dampak positif yang lain.

Hal tersebut dirasakan di sejumlah sekolah dasar (SD) yang berada di Kota maupun Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Gowok di Kota Serang, Encun Sunardi mengatakan program MBG berdampak langsung terhadap kedisiplinan serta semangat belajar siswa.

Dia membeberkan dari total 529 siswa rata-rata tingkat kehadiran sekarang mencapai 95 persen berdasarkan evaluasi bulan yang dilakukan sekolah.

"Benar-benar terasa dampaknya, sebelum ada MBG tingkat kehadiran sekitar 80 persen, sekarang meningkatkan signifikan dilihat anak-anak sangat antusias," ucap Encun kepada JPNN.com, Sabtu (14/2).

Encun menjelaskan MBG di sekolahnya mulai didistribusikan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setiap pukul 08.00 WIB.

Baru kemudian dibagikan kepada siswa untuk dikonsumsi sekitar pukul 09.30 saat jam istirahat sekolah berlangsung.