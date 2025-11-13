menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Pasar » Program MBG Ikut Dongkrak Harga Ayam & Telur di Jabar

Program MBG Ikut Dongkrak Harga Ayam & Telur di Jabar

Program MBG Ikut Dongkrak Harga Ayam & Telur di Jabar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pedagang beras di salah satu kios d Pasar Sederhana, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah pusat turut menyumbang inflasi di Provinsi Jawa Barat. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, beberapa komoditas penunjang program tersebut turut mengalami kenaikan harga. 

Tercatat pada Oktober 2025 secara bulanan, inflasi Jabar mencapai sebesar 0,45 persen, sedangkan year-to-date (ydt) sebesar 2,03 persen dan year-on-year (yoy) mencapai 2,63 persen. 

Baca Juga:

Program makan gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini turut menyumbang kenaikan inflasi dikarenakan kenaikan harga bahan pokok, seperti telur dan ayam. Namun begitu, tak seluruhnya kenaikan dikarenakan MBG. 

Ada beberapa yang membuat kenaikan inflasi di Jabar, seperti emas perhiasan, emas dunia, makanan, minuman dan tembakau. Adapun untuk inflasi komoditas pokok, telur ayam ras inflasinya sebesar 0,08 persen, cabai merah 0,06 persen, daging ayam ras 0,05 persen, dan jeruk 0,02 persen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar Herman Suryatman tidak menampik inflasi ini karena kebutuhan telur dan ayam tengah meningkat, dan bahan makanan tersebut banyak digunakan untuk program MBG. 

Baca Juga:

Di sisi lain, per hari ini, total sudah ada 2.131 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi di Jabar. Sedangkan, ketersediaan dua komoditas tersebut belum mampu mengimbangi permintaan dari masyarakat.

"Makanya, kami sedang mengantisipasi nih agar (harga) telur dan ayam terkendali, karena punya potensi inflasi," kata Herman di Kota Bandung, Kamis (13/11/2025). 

Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Barat ikut memicu inflasi karena meningkatnya harga telur dan ayam. Sekda Jabar pastikan inflasi tetap terkendali.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI