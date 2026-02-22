Program MBG Mampu Menggerakkan Perekonomian Daerah hingga Pedesaan, Ini Buktinya
jpnn.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mampu menggerakkan roda perekonomian daerah hingga ke pelosok pedesaan.
Hal tersebut turut dirasakan sejumlah masyarakat yang berada di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
Penjual buah di Desa Pamarayan, Kabupaten Serang menjadi pemasok kebutuhan dapur makan bergizi gratis (MBG). Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN.com
Program yang diinisiasi langsung pemerintah pusat tersebut tidak hanya berperan penting dalam meningkatkan ketahanan gizi anak-anak sekolah.
Akan tetapi, terbukti mampu menggerakkan roda perekonomian daerah hingga ke pelosok-pelosok pedesaan.
Program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memberikan dampak domino kepada masyarakat seperti terbuka lapangan kerja sampai pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Juru Masak Utama SPPG I Pamarayan, Hendra Harahap mengaku bersyukur bisa bekerja kembali setelah sebelumnya menganggur.
Memiliki latar belakang tata boga, dia sekarang dipercaya sebagai salah seorang yang ikut bertanggung jawab memasak menu untuk program MBG.
Program makan bergizi gratis (MBG) yang jadi prioritas Presiden Prabowo Subianto mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Serang.
