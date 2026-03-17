Program Mudik Bersama 2026, IDSurvey Group Berangkatkan 1.400 Pemudik ke 10 Kota

jpnn.com, JAKARTA - IDSurvey bersama tiga entitas usahanya, yakni PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT Sucofindo, dan PT Surveyor Indonesia, terus berpartisipasi aktif dari tahun ke tahun dalam Program Mudik Bersama BUMN.

Partisipasi tersebut bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Program Mudik Bersama BUMN merupakan inisiatif strategis yang diselenggarakan secara kolaboratif oleh BUMN bersama berbagai pemangku kepentingan guna menghadirkan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

Pada 2026, program tersebut menargetkan pengangkutan lebih dari 100.000 pemudik ke berbagai daerah di Indonesia melalui moda transportasi bus, kereta api, dan kapal laut.

Penyelenggaraan tahun ini juga didukung oleh inovasi berupa integrasi basis data pemudik lintas BUMN dan Kementerian Perhubungan menggunakan single data NIK, guna mencegah pendaftaran ganda sekaligus meningkatkan akurasi data peserta.

Melalui integrasi tersebut, program diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan tetap mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta efisiensi pengelolaan sumber daya negara.

Dalam pelaksanaan Program Mudik Bersama 2026, IDSurvey Group memberangkatkan 1.400 peserta mudik yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Peserta program meliputi masyarakat umum, masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, serta para frontliners IDSurvey seperti petugas keamanan, resepsionis, petugas kebersihan, dan pengemudi.

Demi mendukung kelancaran perjalanan, IDSurvey Group menyediakan 22 armada bus serta layanan kereta api dengan sejumlah tujuan kota di berbagai wilayah Indonesia.