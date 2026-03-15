Program Mudik Gratis Fraksi PAN Memberangkatkan 3 Ribu Peserta

jpnn.com - JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menggelar program Mudik Ceria PAN 2026 dengan memberangkatkan total tiga ribu peserta ke delapan provinsi dan 28 kabupaten/kota.

Dalam program mudik gratis ini, Fraksi PAN memberangkatkan puluhan bus dari area kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (15/3) pagi ini.

Selain bus, PAN memberangkatkan para pemudik menggunakan kereta api dari beberapa stasiun di Jakarta yang semuanya gratis bagi peserta pada Sabtu (14/3) kemarin.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyampaikan program mudik ceria menjadi komitmen PAN untuk terus hadir membantu masyarakat menyambut Idulfitri 1447 Hijriah.

"Kami ingin membantu masyarakat agar dapat pulang ke kampung halaman dengan lebih tenang, aman, dan nyaman untuk berkumpul bersama keluarga di Hari Raya,” ujar Putri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu ini.

Fraksi PAN DPR RI, kata Putri, menyiapkan berbagai fasilitas tambahan bagi para peserta mudik. Satu di antaranya makanan untuk berbuka puasa selama perjalanan.

Partai di bawah komando Zulkifli Hasan atau Zulhas juga menyiapkan kaus Mudik Ceria PAN bagi para peserta.

"Semua mudiknya gratis ditanggung oleh PAN," ujar Putri.