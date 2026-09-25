Program ODA Smart Factory Perluas Pemanfaatan Teknologi Digital Bagi UKM

jpnn.com, BEKASI - Pemanfaatan Smart Data, Artificial Intelligence (AI) dan Smart Factory menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi, serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Indonesia.

Hal tersebut menjadi fokus dalam Korea-Indonesia Smart Factory Seminar: “Smart Data, AI, Smart Factory: Transformation Indonesian Cooperatives and SMEs” yang digelar pada 18 September 2026 di BINUS Bekasi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Program ODA Smart Factory yang diawali dengan Smart Factory Training pada 14–17 September 2026.

Seminar yang dihadiri lebih dari 100 pelaku UKM dan perwakilan perusahaan ini mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah, akademisi, perusahaan teknologi, industri, dan dunia usaha.

Forum ini menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman sekaligus membahas peluang dan tantangan penerapan teknologi digital dalam menjawab kebutuhan nyata koperasi dan UKM.

Dalam rangkaian seminar, peserta juga mendapatkan wawasan mengenai data dan kecerdasan artifisial untuk mendukung penerapan Smart Factory melalui sesi “Seminar Data dan Kecerdasan Artifisial untuk Mendukung Smart Factory” yang menghadirkan perwakilan dari Indonesian Cloud.

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Sesi ini membahas pemanfaatan data dan teknologi kecerdasan artifisial sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi digital dan penerapan Smart Factory di lingkungan koperasi dan UKM.

Selain seminar, kegiatan ini juga dilengkapi dengan workshop bertajuk “AI untuk Pengolahan Data: Smart Factory menggunakan Orange 3”.