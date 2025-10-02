Program Partisipasi Desa PT STM Raih Penghargaan CSR & PDB Awards 2025
jpnn.com, JAKARTA - Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) berkolaborasi bareng Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyematkan penghargaan kepada Program Partisipasi Desa (PPD) yang diinisiasi PT Sumbawa Timur Mining (STM).
Program tersebut berhasil meraih penghargaan kategori Silver pada Corporate Social Responsibility dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (CSR & PDB) Awards 2025.
CSR & PDB Awards adalah ajang apresiasi bagi perusahaan yang telah berkontribusi pada percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal melalui program-program inovatif dan kolaboratif.
Ketua Umum ISSF, dr. Sudarmanto, AAK., mengaresiasi para pemenang penghargaan yang telah berkontribusi dalam menciptakan keberlanjutan sosial.
Dia menyebut kegiatan CSR dan PDB Awards ini berdampak pada perkembangan ekonomi di 431 desa.
“Hari ini kami bangga, korporasi berkontribusi mengubah desa tertinggal menjadi berkembang, kemudian menjadi maju, dan mandiri,” ujar Sudarmanto dalam sambutannya.
Dia juga mengingatkan bahwa peningkatan jumlah desa yang dibina sejak penghargaan ini dilakukan pertama kali pada tahun 2022, yang kala itu berjumlah 93 desa.
Menurut Sudarmanto, program penghargaan ini selaras dengan Asta Cita Presiden nomor 6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
ISSF berkolaborasi bareng Kemendes PDT menyematkan penghargaan kepada PPD PT. STM atas keberhasilannya membangun desa
