menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Program Pemberdayaan PNM Raih Dua Penghargaan Financial Literacy Award 2025

Program Pemberdayaan PNM Raih Dua Penghargaan Financial Literacy Award 2025

Program Pemberdayaan PNM Raih Dua Penghargaan Financial Literacy Award 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PNM raih dua penghargaan OJK lewat program literasi keuangan yang aktif menjangkau masyarakat. Foto: PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang Financial Literacy Award 2025 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan PNM dalam menjalankan program literasi keuangan yang aktif, merata, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

PNM dinobatkan sebagai Lembaga Keuangan Khusus dan Fintech dengan Program Literasi Keuangan Teraktif, serta sebagai PUJK dengan Pembentukan OJK Peduli Syariah Termasif.

Baca Juga:

Capaian ini sekaligus menegaskan peran PNM sebagai pelopor literasi keuangan bagi segmen masyarakat prasejahtera.

Menurut OJK, PNM dinilai mampu menghadirkan program yang tidak hanya masif secara kuantitas, tetapi juga efektif menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses keuangan formal. Pendekatan ini sejalan dengan agenda inklusi keuangan nasional.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyatakan bahwa penghargaan dari OJK menjadi dorongan sekaligus pengingat bagi perusahaan untuk terus berkomitmen dalam memberdayakan masyarakat.

Baca Juga:

“Kami percaya literasi keuangan adalah jembatan menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bangsa,” ujar Arief, dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8).

Arief menambahkan, pemahaman finansial yang baik akan membantu keluarga prasejahtera mengelola keuangan, menekan praktik ilegal, dan meningkatkan partisipasi mereka dalam sektor formal.

PNM raih dua penghargaan OJK lewat program literasi keuangan yang aktif menjangkau masyarakat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI