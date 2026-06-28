Program Permata Dorong Kemandirian Perempuan Prasejahtera di Banyumas

jpnn.com, BANYUMAS - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) meluncurkan program Perempuan Mandiri melalui Ternak Ayam (Permata) di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai upaya mendukung percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Program tersebut menyasar 30 kepala keluarga (KK) perempuan dengan total bantuan senilai Rp194,84 juta.

Peluncuran program dilakukan bertepatan dengan kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar ke Kabupaten Banyumas, Kamis (25/6/).

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Wakil Ketua Baznas Zainut Tauhid Sa'adi, mengatakan program Permata merupakan bentuk komitmen Baznas dalam mendukung program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di daerah.

"Kami menegaskan komitmen penuh Baznas dalam mendukung program pemerintah untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Banyumas yang memiliki konsentrasi penduduk miskin cukup tinggi," ujar Zainut dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Menurut Zainut, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan melalui usaha peternakan ayam yang berkelanjutan.

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Selain bantuan dari Baznas RI, pelaksanaan program juga diperkuat oleh Baznas Kabupaten Banyumas melalui dukungan anggaran pendamping sebesar Rp240 juta.

Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan modal usaha peternakan ayam, termasuk pengadaan mesin tetas di 12 desa lainnya di Kabupaten Banyumas.