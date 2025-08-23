Program Pesta Raya 2025 Kembali Hadir, Nasabah Berpeluang dapat Hadiah BYD Seal

jpnn.com, JAKARTA - Bank Raya (AGRO) bagian dari bank digital BRI Group mendorong percepatan literasi dan inklusi keuangan digital di masyarakat.

Salah satunya dengan kembali menggelar program “Pesta Raya”.

Program itu hadir dengan skema baru yang membuka lebih banyak peluang bagi nasabah untuk mendapatkan hadiah langsung melalui penukaran poin, maupun melalui undian.

Nasabah berkesempatan meraih hadiah langsung dari penukaran poin untuk mendapatkan berbagai reward menarik seperti Logam Mulia, Smartphone Tablet, Gadget; Accessories, Home appliances.

Ada juga undian hadiah yang akan diundi langsung pada periode akhir program yaitu 1 unit BYD Seal, 2 Motor Listrik Alva Cervo, 3 unit Samsung S25 Ultra dan 100 pemenang untuk Uang berupa Saldo Tabungan senilai Rp1 juta.

Pesta Raya merupakan program loyalitas untuk nasabah baru maupun nasabah lama Bank Raya dengan cara tingkatkan saldo tabungan dan bertransaksi menggunakan Aplikasi Bank Raya mulai 8 Agustus 2025 hingga 31 Januari 2026.

Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra mengatakan sebagai bank digital, Bank Raya terus mendukung penguatan akses keuangan yang inklusif untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"Komitmen tersebut kami wujudkan dengan menghadirkan ragam solusi keuangan untuk masyarakat," ungkapnya.