Program Pintu Goes to Office Hadir di Ruangguru

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) menggelar program edukasi Pintu Goes to Office bekerja sama dengan PT Ruang Raya Indonesia (Ruangguru).

Sebanyak 70 karyawan Ruangguru mengikuti kegiatan secara hybrid di kantor pusat Ruangguru, pada 6 Agustus 2026.

“Program Pintu Goes to Office dirancang untuk menjawab kebutuhan literasi finansial yang relevan dengan gaya hidup pekerja urban saat ini, sejalan dengan komitmen kami untuk mendukung masyarakat agar dapat memiliki pemahaman yang baik terhadap berbagai instrumen keuangan, khususnya aset crypto," ujar CMO PINTU Timothius Martin.

"Kami melihat semakin banyak karyawan muda, khususnya di industri teknologi yang mulai melirik aset crypto sebagai bagian dari portofolio investasi, tetapi belum sepenuhnya memahami karakteristik produk, risiko, dan cara mengelolanya dengan bijak. Melalui program ini, kami ingin memastikan edukasi ini menjangkau mereka langsung di tempat kerja, dengan materi yang aplikatif dan mudah dipahami," imbuhnya.

CFO Ruangguru Arman Wiratmoko menilai kolaborasi ini penting untuk mendukung kesejahteraan finansial jangka panjang karyawan.

“Kolaborasi dengan PINTU ini memberikan kesempatan bagi tim kami untuk memahami aset crypto secara komprehensif dan bertanggung jawab, sehingga karyawan yang berminat untuk melakukan trading atau berinvestasi dalam aset kripto dapat mengambil keputusan investasi dengan didasari pengetahuan yang memadai, bukan sekadar ikut tren," tuturnya.

Dalam aktivitas Pintu Goes to Office ini, para peserta mendapatkan pengenalan mengenai dasar-dasar aset crypto, manajemen risiko dalam berinvestasi, serta praktik keamanan untuk menghindari berbagai modus peniupan yang kian marak menyasar investor pemula.

Materi mencakup pengenalan fitur-fitur PINTU yang dirancang untuk membantu pengguna bisa berinvestasi secara terukur dan disiplin.