Program Pojok Lokal Mengubah Nasib Pelaku UMKM Lewat Etalase Toko SRC
jpnn.com, BEKASI - Program Pojok Lokal, inisiatif dari jaringan toko komunitas Sampoerna Retail Community (SRC) memberi ruang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memasarkan produknya di toko-toko SRC di seluruh Indonesia.
Konsepnya sederhana, satu toko kelontong membuka ruang di raknya dan menjadi titik balik bagi banyak usaha menemukan jalannya.
Di Bekasi misalnya, ada Dwi pemilik Toko SRC Toya yang menjadikan tokonya bukan sekadar tempat belanja, melainkan ruang untuk mendukung tetangga dan kerabatnya yang berwirausaha.
Berangkat dari kesadaran bahwa banyak pelaku usaha rumahan yang kesulitan dalam memasarkan produknya, Dwi berinisiatif menyediakan Pojok Lokal di Toko SRC Toya.
"Berawal dari tetangga saya, seorang ibu dengan empat orang anak yang membutuhkan pendapatan lebih untuk membiayai keluarganya, namun modalnya sedikit. Inilah yang mendasari saya untuk membuka ruang bagi mereka yang membutuhkan, khususnya UMKM sekitar," tutur Dwi.
Tujuannya, membantu ibu-ibu di lingkungan sekitar yang membuat camilan berbahan baku lokal dengan meminimalkan beban modal bagi mereka.
Langkah Dwi terbukti strategis dan sangat membantu dengan menerapkan sistem penjualan konsinyasi (titip jual) dengan margin yang disepakati, memastikan UMKM mendapatkan keuntungan yang adil.
Kini, Toko SRC Toya laris dengan produk-produk titipan seperti kue kering, keripik usus, bakarung, kelerang, kacang bawang, dan peyek.
Pojok Lokal di Toko SRC merupakan pogram yang telah mentransformasi toko kelontong menjadi inkubator bisnis skala mikro.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wali Kota Eri Tunjuk Karang Taruna Jadi Mitra Strategis Pemkot, Dasa Cita Langsung Masuk Program 2026
- Dukung Asta Cita, BRI Perkuat UMKM untuk Akselerasi Pemerataan Ekonomi Nasional
- Hadir di Blok M Hub, Pertamina SMEXPO Jakarta Angkat UMKM Lokal Jadi Vokal
- Pertamina Ajak Warga Malang Rasakan Keseruan MyPertamina WikenFES
- Bank Mandiri Gelar Livin’ Fest 2025 di Palembang, Sinergikan UMKM & Industri Kreatif
- Epson Luncurkan Seri Printer All-in-One EcoTank Generasi Terbaru, Cocok untuk UMKM