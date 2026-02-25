Program Politik Prabowo Dinilai Sudah di Jalan yang Tepat

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional Ayip Tayana mengatakan tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo karena program politik yang tepat (on the track).

Sebagaimana diketahui, survei Indikator Politik menunjukan tingkat kepuasan terhadap pemerintah saat ini mencapai 79,2 persen, angka tertinggi dibanding para pendahulunya.

"Ini menunjukan bahwa rakyat menilai pemerintah sudah berada di jalan yang tepat atau arah yang jelas," kata Ayip Tayana pada Kamis (25/2).

Selain itu, menurutnya, persepsi positif masyarakat itu juga dibentuk oleh komitmen Presiden Prabowo dalam menepati janji kampanyenya.

Dia menilai hampir semua janji politik sudah dijalankan saat ini.

Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), swasembada beras dan ketahanan pangan, cek kesehatan gratis hingga pendidikan yang merata dan inklusif.

"Secara kasat mata, sebagian besar janji kampanye Prabowo mulai direalisasikan, dari MBG dengan 60 juta penerima, KDMP yang hadir disetiap desa, swasembada beras pada tahun pertama, Kampung Nelayan Merah Putih di pesisir, Sekolah Rakyat gratis untuk rakyat miskin hingga cek kesehatan gratis," terangnya.

Meski demikian, ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan agar program politik itu benar-benar bermanfaat pada rakyat, seperti MBG harus ada evaluasi untuk keberagaman menu dan keamanan pangannya.