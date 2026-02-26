Program Qurban Early Bird: Lebih Awal Berkurban untuk Jangkau yang Membutuhkan
jpnn.com, JAKARTA - Human Initiative menyelenggarakan program Early Bird Qurban, agar masyarakat dapat menyiapkan ibadah kurban secara lebih tenang dan terencana.
Program memberi kesempatan bagi calon pekurban untuk mengamankan kurban lebih awal sekaligus mendukung distribusi yang tertata.
Saat ini, Human Initiative membuka Qurban Early Bird dengan skema 1/7 sapi dari harga normal Rp 1.900.000 menjadi Rp 1.447.000 yang memenuhi ketentuan syariat dan kesehatan.
Skema itu memberi pilihan berkurban yang lebih terjangkau tanpa mengurangi nilai ibadah.
Kurban yang dititipkan disalurkan ke wilayah Indonesia yang sulit dijangkau, termasuk daerah pelosok dan kawasan Indonesia Timur.
“Selain itu, distribusi juga menjangkau masyarakat di negara-negara Afrika serta wilayah lain yang menghadapi konflik, bencana, dan krisis kemanusiaan,” tulis rilis resmi Human Initiative, pada Kamis (26/2).
Penyaluran yang terarah membantu memastikan manfaat kurban dapat dirasakan lebih merata oleh mereka yang membutuhkan.
Perencanaan yang matang membantu memastikan pemilihan hewan, pelaksanaan, dan distribusi berjalan dengan tepat dan bertanggung jawab.
