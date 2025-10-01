Program Rumah Layak Huni Sentuh 130 Warga di 9 Kecamatan Kudus

jpnn.com, KUDUS - PT Djarum bersama Polytron kembali melanjutkan program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Pada tahap kedua tahun 2025 ini, sebanyak 130 rumah direnovasi maupun dibangun ulang dengan total anggaran lebih dari Rp7,5 miliar.

Bantuan tersebut dialokasikan dengan biaya renovasi sekitar Rp58–60 juta untuk tiap rumah.

Sebanyak 130 penerima tersebar di sembilan kecamatan, antara lain Gebog (18 rumah), Dawe (21), Bae (5), Kota (13), Kaliwungu (13), Jati (2), Undaan (26), Mejobo (17), dan Jekulo (15).

Program ini merupakan kelanjutan dari tahap pertama pada April 2025 yang meresmikan 92 rumah.

Salah satu penerima manfaat, Misbahussurur, warga Desa Getassrabi, Kecamatan Gebog, mengaku lega akhirnya memiliki rumah yang lebih layak.

“Dahulu rumah saya kurang kokoh, sering bocor, bahkan kamar mandi sempat roboh karena angin. Sekarang sudah ada kamar mandi dan lebih nyaman,” ungkapnya saat acara serah terima di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa (30/9).

Kegiatan serah terima turut dihadiri Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, perwakilan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Dalam Negeri, Forkopimda Kudus, jajaran manajemen PT Djarum dan Polytron, serta tokoh masyarakat setempat.