Program Selasa Nonton Hemat di Cinepolis Diperluas Secara Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Cinepolis Cinemas membawa kabar segar. Program populer mereka, "Selasa Nomat" (Nonton Hemat), diperluas ke skala nasional sepanjang September 2026.

Langkah itu diambil setelah melihat tingginya antusiasme penonton sejak program itu pertama kali diuji coba tahun lalu.

Kini, bioskop Cinépolis di 55 lokasi dari total 59 cabangnya di seluruh Indonesia, siap menyapa penonton dengan tiket lebih ramah di kantong setiap Selasa.

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Hanya ada empat lokasi yang absen dari program, yaitu Cinépolis Blu Plaza Bekasi, Mall of Serang, Plaza Medan Fair, dan Q Mall Banjarbaru.

Sisanya, dari kota besar hingga wilayah yang sedang berkembang, promo berlaku serentak tanpa syarat keanggotaan.

Pilihan tiketnya pun terbilang fleksibel. Penonton bisa menikmati studio Reguler, Junior, Macro XE, hingga format 3D hanya dengan Rp25.000.

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Jika ingin suasana yang lebih nyaman seperti studio JOMO, Luxe, atau Comfort, tiket dibanderol Rp35.000.

Sementara itu, untuk pengalaman menonton kelas VIP maupun D-Box, tarifnya berada di angka Rp40.000.