Program Shiny Skin by YUA, Solusi Kulit Glowing Saat Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang Hari Raya Idulfitri, kebutuhan akan kulit sehat dan bercahaya kian meningkat. Banyak orang ingin tampil lebih segar saat momen silaturahmi.

Namun, para ahli menekankan bahwa glow yang elegan tidak bisa diperoleh secara instan.

Founder YUA Medical Aesthetic Clinic, dr. Tjua, menjelaskan bahwa tampilan kulit yang luminous merupakan hasil kombinasi stimulasi kolagen, hidrasi dermal, dan perbaikan tekstur yang dirancang secara terukur.

“Banyak orang menginginkan hasil cepat. Padahal secara biologis, kulit membutuhkan waktu untuk regenerasi dan remodeling kolagen. Karena itu, strategi dan timing menjadi kunci,” ujar dr. Tjua, Senin (23/2).

Menjawab kebutuhan tersebut, YUA menghadirkan Shiny Skin Program, sebuah pendekatan multi-layer yang mengintegrasikan berbagai teknologi estetika guna meningkatkan kualitas kulit secara menyeluruh.

Program ini dirancang bekerja dari permukaan hingga lapisan dermal. Tahap awal dimulai dengan skin preparation melalui facial medis untuk membersihkan pori sekaligus mempersiapkan kulit agar lebih responsif terhadap prosedur lanjutan.

Selanjutnya, tahap tone dan texture refinement memanfaatkan teknologi laser, seperti Revlite SI dan Laser Genesis untuk membantu meratakan warna kulit, memperbaiki tekstur, serta mengurangi tampilan kusam secara bertahap. Tahap ini menjadi fondasi penting sebelum masuk ke perawatan lebih dalam.

Pada fase berikutnya, deep hydration dan skin quality improvement dilakukan melalui skin booster guna meningkatkan hidrasi dermal dan elastisitas kulit.