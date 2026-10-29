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Program Tani Digital Jadi Contoh Modernisasi Pertanian di Jateng

Program Tani Digital Jadi Contoh Modernisasi Pertanian di Jateng
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Ilustrasi petani di sawah. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, BUMD, Bank Indonesia dan pemangku kepentingan dalam memastikan ketersediaan serta keterjangkauan bahan pokok.

Upaya tersebut mendapat pengakuan melalui penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik 2026 yang diterima Jawa Tengah pada September.

Namun, gejolak harga cabai pada Oktober menunjukkan pekerjaan stabilisasi tidak berhenti pada pencapaian penghargaan atau peningkatan produksi tahunan.

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Bahkan, Jawa Tengah menjadi pemasok hortikultura penting bagi pasar antardaerah. Di sinilah peran digitalisasi melengkapi langkah tersebut.

“IoT dan kecerdasan artifisial adalah teknologi baru yang harus kita manfaatkan agar memberikan dampak langsung terhadap produktivitas masyarakat," ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Penerapan teknologi pemantauan tanah dalam program Tani Digital di Sragen menjadi salah satu contoh modernisasi pertanian Jawa Tengah.

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Pengalaman ini bisa menjadi referensi perluasan teknologi berbasis data dan informasi pasar, tanpa mengasumsikan seluruh sentra hortikultura telah menggunakan sistem yang sama.

Ke depan, penguatan pangan Jawa Tengah perlu menjaga kesinambungan musim tanam, kesiapan air, mutu hasil, fasilitas pascapanen, kelancaran distribusi, dan informasi harga yang mudah diakses petani.(chi/jpnn)

Penguatan pangan Jawa Tengah perlu menjaga kesinambungan musim tanam, kesiapan air, mutu hasil, fasilitas pascapanen, kelancaran distribusi, dan informasi.


Redaktur & Reporter : Yessy Artada

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