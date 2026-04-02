Program Undian CEDEA Tuntas, Lima Pemenang Raih Trip ke Seoul

jpnn.com, JAKARTA - CEDEA mengumumkan pemenang program undian berhadiah bertajuk “Eomuk Chill In Seoul” yang menawarkan hadiah liburan ke Korea Selatan serta uang tunai ratusan juta rupiah.

Program yang digelar oleh PT CitraDimensi Arthali ini merupakan bentuk apresiasi kepada konsumen sekaligus upaya memperkenalkan produk terbaru mereka.

Head of Marketing CEDEA Inong Fatimah, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari promosi produk Eomuk Bar Ready To Eat, yang menghadirkan olahan ikan bercita rasa Korea dalam format praktis.

“Selama ini CEDEA dikenal dengan produk frozen food. Kini kami menghadirkan inovasi ready to eat berupa Eomuk Bar yang sesuai dengan Gen Z. Untuk memperkenalkan produk tersebut, kami mengadakan program undian berhadiah dengan hadiah utama wisata ke Korea Selatan,” ujar Inong di Jakarta, Rabu (1/4).

Program ini berlangsung sejak 17 November 2025 hingga 17 Februari 2026 dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat, bahkan melampaui ekspektasi perusahaan.

Produk tersebut juga diklaim sebagai olahan protein ikan siap makan pertama di Indonesia.

Dalam program tersebut, CEDEA membagikan hadiah uang tunai total Rp140 juta kepada 140 pemenang.

Selain itu, lima pemenang utama berhak memperoleh perjalanan ke Seoul untuk dua orang dengan seluruh biaya ditanggung.