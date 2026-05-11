Program Undian Spektakuler Paramount Land Bagi-Bagi iPhone 17 hingga Mobil Listrik

jpnn.com, JAKARTA - Paramount Enterprise menghadirkan program The Tremendous 20th Anniversary Paramount Enterprise. sebagai bagian dari rangkaian perayaan menuju hari jadi ke-20 tahun.

Program menjadi penanda perjalanan dua dekade Paramount Enterprise bersama sejumlah unit bisnisnya, yaitu Paramount Land, Bethsaida Healthcare, dan Parador Hotels & Resorts.

Melalui momentum itu, Paramount Enterprise menegaskan komitmennya dalam menghadirkan inovasi dan kontribusi nyata di industri properti, healthcare, dan hospitality.

Baca Juga: Pesta Budaya Rakyat Paramount Gading Serpong Jadi Momentum Rayakan Indahnya Keberagaman

"Perayaan tersebut juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan perusahaan dengan konsumen, mitra strategis, serta masyarakat luas," kata Direktur Paramount Enterprise, Norman Daulay, Senin (11/5).

Dia menjelaskan sebagai pembuka rangkaian perayaan, Paramount Land menghadirkan Program Undian Spektakuler.

Program berlaku bagi konsumen yang melakukan pembelian produk properti, baik hunian, komersial, maupun kavling komersial di Paramount Gading Serpong dan Paramount Petals.

Baca Juga: Paramount Land Beri Kejutan untuk Pelanggan

Program Undian Spektakuler Paramount Land berlaku untuk transaksi mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2026 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Konsumen berhak memperoleh satu kupon undian untuk setiap kelipatan transaksi Rp500 juta.