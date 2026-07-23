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Program Vidoran Buy & Win Tawarkan Mobil Listrik hingga Smartphone

Program Vidoran Buy & Win Tawarkan Mobil Listrik hingga Smartphone
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Program Vidoran Buy & Win menawarkan mobil listrik hingga smartphone dengan total hadiah niliaran Rupiah. Foto dokumentasi Vidoran

jpnn.com, JAKARTA - Membeli susu pertumbuhan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak kini bisa sekaligus membuka peluang membawa pulang mobil listrik.

Vidoran menghadirkan program undian Dunia S.M.A.R.T vidoran STAR Moment Buy & Win dengan total hadiah bernilai miliaran rupiah.

Program yang berlangsung mulai 21 Juli hingga 21 Oktober 2026 tersebut menawarkan sejumlah hadiah, mulai dari mobil listrik BYD Atto 1, sepeda motor Yamaha Fazzio Hybrid, Smart TV, smartphone, hingga voucher belanja senilai ratusan juta rupiah.

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"Untuk mengikuti undian, konsumen cukup membeli produk susu vidoran senilai minimal 50 ribu rupiah. Produk yang termasuk dalam program ini meliputi vidoran Xmart 1+, 3+, 5+, dan vidoran Ibunda," kata General Manager Brand Creative Content & Communication Health Care PT Tempo Scan Pacific Tbk, Diana Theodora, Kamis (23/7).

Dia menyebutkan konsumen perlu mengisi data diri dan mengunggah foto struk melalui WhatsApp resmi program Dunia S.M.A.R.T vidoran STAR Moment Buy & Win di nomor 0852-8421-0431.

Pembeli akan mendapatkan kode unik yang disertakan dalam pengundian pada akhir periode program. Struk pembelian perlu disimpan sebagai bukti apabila peserta terpilih sebagai pemenang.

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Diana berharap program tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi keluarga sekaligus mendukung upaya orang tua dalam memenuhi asupan nutrisi anak.

“Kami berharap melalui program Dunia S.M.A.R.T vidoran STAR Moment Buy & Win, vidoran dapat terus mendampingi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak Indonesia demi terwujudnya Anak Generasi Emas,” ujarnya.

Program Vidoran Buy & Win menawarkan mobil listrik hingga smartphone dengan total hadiah niliaran Rupiah

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