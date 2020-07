Progres Pengaspalan Bandara JB Soedirman Capai 80 Persen

jpnn.com, JAKARTA - PT Satria Buana Pamula Sakti ditunjuk oleh Hutama karya sebagai Subkontraktor untuk proyek pengaspalan/hotmix Bandara Jenderal Besar (JB) Soedirman Wirasaba di Purbalingga, Jawa Tengah,

Pengaspalan tersebut meliputi pembangunan run way dan taxi way sebanyak 25000 ton asphalt, run way : 1600 x 30 ( sepanjang) binder: 6 cm, Wiring : 4cm.

Owner PT Satria Buana Pamula Sakti Firman Fitri Hidayat mengatakan, pengaspalan sudah dalam progress.

Baca Juga: Bandara Jenderal Besar Soedirman Akan Dibuat Lebih Modern

“Trial sudah dilakukan di lapangan untuk lapisan pengikat di Runway. Bahan yang digunakan asphalt Shell dan dilaksanakan dalam waktu 3 bulan,” kata Firman, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/7).

Menurut Firman, untuk pengerjaan run way dan taxi way sudah mencapai realisasi progres 80 persen.

“Ditargetkan akan selesai pada Oktober 2020 mendatang,” ungkap Firman.

Baca Juga: Bandara Jenderal Soedirman Bakal Angkat Perekonomian di 5 Wilayah

Dalam proyek tersebut, lanjut Firman, pihaknya bekerja sama dengan PT United Equipment Indonesia untuk penyediaan alat-alat berat.

“Alat yang digunakan Dynapac sebanyak 1 set, terdiri dari SD 2500 CS ( asphalt Finisher) fungsinya untuk mengelar asphalt yang sudah di produksi dari AMP. CC 2200 ( tandom roller) fungsinya untuk memadatkan asphalt yang sudah digelar,” jelas Firman.