PROJO Anggap Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Konsisten di Jalur Kerakyatan

jpnn.com, JAKARTA - Organisasi kemasyarakatan atau ormas pendukung Joko Widodo yang dikenal dengan sebutan PROJO menilai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam setahun ini sudah sesuai program yang direncanakan.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PROJO Budi Arie Setiadi menyebut pemerintahan saat ini sudah sejalan dengan slogan organisasinya, yakni setia di garis rakyat.

“Proyeksi masa depan Pak Prabowo yang diwujudkan dalam program-program prioritas nasional sudah berjalan. Pemerintahan Prabowo- Gibran setia berjuang untuk rakyat,“ kata Budi Arie melalui layanan pesan ke JPNN.com, Selasa (21/10/2025).

Menteri koperasi era 21 Oktober 2024 – 8 September 2025 itu lantas memerinci sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo yang berjalan baik dan signifikan bagi rakyat. Salah satunya ialah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sangat membantu masyarakat, terutama dalam mengatasi tengkes (stunting) dan gizi buruk.

Budi Arie juga memuji program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang saat ini sudah berdiri di 80 ribu lokasi. Menurut dia, pemerintah menyediakan pendampingan dan stimulus untuk kegiatan ekonomi gotong royong itu.

PROJO juga memuji program Sekolah Rakyat. "Ini berguna untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan memberikan akses pendidikan," imbuh Budi Arie.

Walakin, Budi Arie mengakui persoalan yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hal ringan. Saat ini ada tantangan geopolitik dan ketidakpastian global yang bisa berimbas ke dalam negeri.

Oleh karena itu, PROJO mendukung Presiden Prabowo terus mengantisipasi dampak ketidakpastian global tersebut dengan menggenjot program-program kemandirian bangsa. Menurut Budi Arie, pemerintah memang harus bekerja keras untuk mengatasi berbagai persoalan saat ini, sekaligus menyiapkan berbagai hal untuk masa depan yang lebih baik.