Projo Bakal Gabung Gerindra? Dasco: Saya Belum Dengar Langsung

Projo Bakal Gabung Gerindra? Dasco: Saya Belum Dengar Langsung

Projo Bakal Gabung Gerindra? Dasco: Saya Belum Dengar Langsung
Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad soal Projo. Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mendengar wacana bergabungnya organisasi sukarelawan Projo ke partainya.

Hal itu disampaikan Dasco saat menghadiri Kongres III Projo di Hotel Grand Sahid, Jakarta Selatan, Sabtu (1/11).

"Pernyataan tadi (Projo ke Gerindra, red) saya belum dengar. Mungkin nanti saya ingin dengar langsung. Baru setelah itu saya tanggapi," kata Dasco.

Dia megaku Gerindra akan siap untuk menerima gelombang besar massa dari mana pun yang ingin bergabung dengan partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

"Ya, kalau Gerindra siap gelombang besar dari mana pun. Namanya aspirasi, tentu kami akan dipertimbangkan untuk kemudian hari," lanjutnya.

Dia menjelaskan dirinya menghadiri kongres itu, karena Projo sejak awal sudah mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Projo ini dari awal mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, sebelum itu malah. Sehingga kami apresiasi untuk itu, makanya saya hadir pada hari ini sebagai sahabat Projo yang diundang pada acara Kongres III," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi mengaku dirinya suatu saat akan bergabung dengan partai politik.

