PROJO: Solidaritas Nasional Kunci Mengatasi Banjir Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - PROJO mendorong seluruh komponen bangsa untuk menonjolkan solidaritas sosial secara nasional dalam penanganan banjir di Pulau Sumatra.

Ormas pendukung Prabowo-Gibran tersebut juga mendukung penuh upaya pemerintah untuk meringankan beban para korban, sekaligus menormalisasi fasilitas publik yang rusak akibat bencana alam yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara itu.

“Indonesia memanggil kita semua untuk membantu saudara-saudara kita di Sumatera. Hilangkan sekat-sekat perbedaan, solidaritas kuat akan mengatasi tantangan ini," kata Wakil Ketua Umum DPP PROJO Cahaya Rembulan Sinaga dalam siaran pers, Selasa (09/12/2025).

Cahaya menjelaskan bahwa PROJO sangat menghargai bantuan dari seluruh kalangan masyarakat apapun bentuknya.

Para pengurus PROJO di Sumatera sudah turun tangan membantu para korban banjir, yang akan terus dilakukan oleh pengurus dari daerah-daerah lain.

DPP PROJO bersama pengurus daerah telah mengoperasikan Posko Bencana Sumatera Utara di Kota Medan dan Posko Aceh di Kota Banda Aceh.

Tim telah memberikan berbagai bantuan, seperti biskuit, mie instan, beras, uang tunai, hingga air minum dalam kemasan serta pasokan air bersih.

“Kami membuka kesempatan bagi masyarakat yang akan memberikan bantuan dalam bentuk apapun. Para korban sangat menantikan bantuan kebutuhan pangan, kebutuhan bayi dan lansia, serta air bersih," ujar Cahaya Sinaga.