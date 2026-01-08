Proliga 2026 Dimulai di Pontianak, Popsivo vs Falcons Jadi Pembuka Rangkaian Pertandingan

jpnn.com - JAKARTA - Kompetisi bola voli profesional Tanah Air, PLN Mobile Proliga 2026 akan dimulai di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).

Dua pertandingan pembuka, yakni di sektor putri antara Jakarta Popsivo Polwan vs Medan Falcons, dan putra, Jakarta Bhayangkara Presisi vs Medan Falcons Tirta Bhagasasi, akan digelar di GOR Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, Kalbar, Kamis (8/1).

Pembukaan Proliga 2026 diawali dengan upacara seremoni yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.30 WIB.

Setelah itu, pertandingan perdana akan mempertemukan Jakarta Popsivo Polwan melawan Medan Falcons pada sektor putri,. Pertandingan itu dijadwalkan mulai pukul 16.00 WIB.

Jakarta Popsivo Polwan yang dilatih Darlo Dobreskov akan mengandalkan sejumlah pemain andalan, seperti Arsela Nuari Purnama, Chelsa Berliana Nurtomo, serta dua pemain asing Yonkaira Pena dan Bethania de la Cruz Mejia.

Pada musim lalu, Popsivo finis sebagai runner up setelah kalah dari Jakarta Pertamina Enduro pada partai final Proliga 2025 dengan skor 0-3 (24-26, 22-25, 16-25).

Sementara itu, laga kedua hari ini akan mempertandingkan sektor putra antara Jakarta Bhayangkara Presisi melawan Medan Falcons Tirta Bhagasasi. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB.

Jakarta Bhayangkara Presisi diperkuat sejumlah pemain nasional, di antaranya Rendy Tamamilang dan Nizar Zulfikar.