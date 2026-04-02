Proliga 2026: Duet Bardia-Atanasov Bawa Jakarta Bhayangkara Bungkam Surabaya Samator
jpnn.com - Tim voli Jakarta Bhayangkara Presisi membuka Final Four Proliga 2026 dengan kemenangan atas Surabaya Samator.
Berlaga di Jawa Pos Arena, Surabaya, Kamis (2/4/2026), skuad asuhan Reidel Toiran menang dengan skor 3-0 (26-24, 25-16, 25-16).
Tim milik Kepolisian RI tersebut langsung memainkan dua pemain asing barunya, yakni Martin Atanasov (Bulgaria) dan Bardia Saadat (Iran).
Kolaborasi keduanya membuat pertahanan Samator yang digalang Hadi Suharto, Lyvan Taboada (Kuba), dan Tedi Oka Syahputra tampak kewalahan.
Nizar Julfikar dan kawan-kawan sempat memulai laga dengan tempo lambat. Hal itu dimanfaatkan Surabaya Samator untuk memaksakan setting.
Beruntung, Jakarta Bhayangkara mampu merebut gim pertama dengan skor 26-24.
Pada gim kedua, penampilan juara bertahan Proliga itu makin di atas angin saat Surabaya Samator banyak membuat kesalahan sendiri.
Alhasil, Bhayangkara Presisi mampu menutup laga dengan kemenangan, setelah unggul 25-16 di gim ketiga.
Duet Martin Atanasov (Bulgaria) dan Bardia Saadat (Iran) membawa Jakarta Bhayangkara Presisi raih kemenangan di laga pembuka final four Proliga 2026
