JPNN.com » Olahraga » All Sport » Proliga 2026: Dukungan Publik Jadi Modal, Surabaya Samator Bidik Sapu Bersih Kemenangan

Proliga 2026: Dukungan Publik Jadi Modal, Surabaya Samator Bidik Sapu Bersih Kemenangan

Proliga 2026: Dukungan Publik Jadi Modal, Surabaya Samator Bidik Sapu Bersih Kemenangan
Skuad Surabaya Samator saat berlaga pada ajang Proliga 2026 seri Gresik. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Tim voli putra Surabaya Samator menargetkan sapu bersih kemenangan pada Proliga 2026 seri Bojonegoro.

Manajer Surabaya Samator Hadi Sampurno mengatakan tim asuhan Rodolfo Sanchez ingin memanfaatkan status tuan rumah di penghujung putaran kedua.

"Target kami sudah bulat, yakni memenangkan dua pertandingan di kandang."

Baca Juga:

"Kami tidak ingin kehilangan momentum berharga ini untuk meraih kemenangan," ujar Hadi.

Sejauh ini, Rama Faza Fauzan dan kolega mengoleksi dua kemenangan dari lima laga yang telah dijalani.

Dengan dukungan publik sendiri, Samator berharap bisa meraih minimal satu kemenangan untuk memastikan posisi di babak final four.

Baca Juga:

"Bermain di Bojonegoro adalah kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitas mereka di hadapan publik sendiri."

"Kami percaya mereka mampu bersaing ke depannya di level tertinggi," ungkap Hadi.

Tim voli putra Surabaya Samator membidik sapu bersih kemenangan di Proliga 2026 seri Bojonegoro termasuk lawan LavAni, Kamis (12/2)

