Proliga 2026: Giulia Angelina Diharapkan Jadi Juru Selamat Bandung bjb Tandamata
jpnn.com - Tim voli Bandung bjb Tandamata berharap proses adaptasi Giulia Angelina dapat berjalan cepat pada Proliga 2026.
Pemain kelahiran 26 Februari 1997 itu direkrut untuk menggantikan Sonaly Cidrao, yang dinilai tampil kurang konsisten.
Pelatih Bandung bjb Tandamata Risco Herlambang berharap kehadiran mantan pemain SMI Roma Volley itu mampu mendongkrak produktivitas tim.
Harapan pelatih dan manajemen mulai terlihat setelah pemain bertinggi badan 193 cm tersebut menyumbangkan 25 poin saat Bandung bjb Tandamata menaklukkan Medan Falcons dengan skor 3-1 (24-26, 25-19, 25-18, 25-18).
"Kami masih beradaptasi dengan Giulia Angelina yang baru beberapa hari bergabung bersama kami."
"Performa tim bisa bangkit di pertandingan ini setelah pada gim pertama tertinggal," ujar pemilik tim voli Wahana itu.
Menarik untuk ditunggu kiprah Bandung bjb Tandamata sepanjang Proliga 2026.
Harapan penggemar pun meningkat setelah manajemen menduetkan Giulia Angelina dengan kompatriotnya asal Italia, Anastasia Guerra.
