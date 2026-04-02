Proliga 2026: Ini Alasan Jakarta Pertamina Rekrut Irina Voronkova Gantikan Yana Shcherban

Pevoli Irina Voronkova saat diperkenalkan ke publik oleh manajemen Jakarta Pertamina Enduro pada Proliga 2026. Foto: Dokumentasi Jakarta Pertamina Enduro

jpnn.com - Tim voli putri Jakarta Pertamina Enduro resmi mendatangkan Irina Voronkova untuk menghadapi Final Four Proliga 2026.

Pemain kelahiran 20 Oktober 1995 itu menggantikan Yana Shcherban yang masa kontraknya berakhir setelah babak reguler.

Chef de Mission Jakarta Pertamina Werry Prayogi menyebut pergantian pemain asing ini merupakan langkah strategis demi mempertahankan gelar juara musim ini.

Baca Juga:

Pengalaman Voronkova yang pernah bermain bersama Popsivo Polwan menjadi salah satu pertimbangan utama manajemen.

"Kehadiran Irina Voronkova merupakan langkah strategis kami dalam memperkuat tim menghadapi Final Four Proliga 2026.”

“Kami melihat Irina sebagai pemain dengan pengalaman dan karakter kompetitif yang sangat dibutuhkan tim,” ujar Werry.

Baca Juga:

Pelatih Jakarta Pertamina Bulent Karslioglu juga mengaku puas dengan kedatangan Voronkova.

Dia berharap kehadiran pemain asal Rusia tersebut mampu meningkatkan performa tim dalam fase krusial kompetisi.

Manajemen Jakarta Pertamina Enduro ungkap alasan mendatangkan Irina Voronkova untuk final four Proliga 2026, Rabu (1/4)

BERITA TERKAIT
