Proliga 2026: Irina Voronkova Ingin Akhiri Rasa Penasaran, Jakarta Pertamina Juara Lagi?

jpnn.com - Pevoli Irina Voronkova mengaku antusias setelah resmi bergabung dengan Jakarta Pertamina Enduro untuk menghadapi Final Four Proliga 2026.

Pemain kelahiran 20 Oktober 1995 itu merasa terhormat mendapat kepercayaan memperkuat tim milik BUMN tersebut di ajang voli tertinggi Tanah Air.

"Suatu kehormatan bagi saya bisa dipercaya bergabung dengan Jakarta Pertamina Enduro."

"Ini adalah kesempatan baru dan tantangan yang menarik bagi saya," ujar wanita kelahiran Istanbul, Turki itu.

Voronkova pun bertekad memberikan kontribusi maksimal demi membantu tim mempertahankan gelar juara.

Apalagi, kepercayaan diri Voronkova tengah meningkat setelah sukses membawa Shanghai Bright Ubest meraih gelar juara Liga Voli China.

Sebelumnya, Voronkova juga pernah tampil di Proliga 2024 bersama Popsivo Polwan dan mengakhiri kompetisi di peringkat ketiga.

Saat itu, pemain asal Rusia tersebut membantu tim milik Kepolisian RI menang atas Jakarta Pertamina dengan skor 3-1 (25–18, 23–25, 25–16, 25–13) di Indonesia Arena.