menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Proliga 2026: Jakarta Livin’ Mandiri Jadi Batu Sandungan Jakarta Pertamina Enduro

Proliga 2026: Jakarta Livin’ Mandiri Jadi Batu Sandungan Jakarta Pertamina Enduro

Proliga 2026: Jakarta Livin’ Mandiri Jadi Batu Sandungan Jakarta Pertamina Enduro
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Jakarta Pertamina Enduro saat berlaga pada ajang Proliga 2026 seri Bojonegoro di GOR Utama, Jumat (13/2). Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Tim voli Jakarta Pertamina Enduro membuka Proliga 2026 seri Bojonegoro dengan kekalahan dari Jakarta Livin’ Mandiri.

Berlaga di GOR Utama, Bojonegoro, Jumat (13/2/2026), Megawati Hangestri Pertiwi dan kolega menyerah dengan skor 1-3 (12-25, 20-25, 25-15, 20-25).

Pelatih Jakarta Pertamina Enduro Bulent Karslioglu mengungkapkan bahwa semangat para pemainnya tengah menurun.

Baca Juga:

Meski demikian, tim milik BUMN tersebut sudah berada di posisi aman untuk melangkah ke final four setelah mengoleksi tujuh kemenangan dari 10 laga 

“Kami mencoba melupakan kekalahan ini. Kami harus terus percaya diri dan menatap laga berikutnya,” ujar juru taktik asal Turki itu.

Sementara itu, Manajer Jakarta Pertamina Enduro Widi Triyoso mengaku belum sepenuhnya puas dengan pencapaian tim di babak reguler.

Baca Juga:

Manajemen berharap tim milik BUMN tersebut mampu menyapu bersih kemenangan di sisa pertandingan babak reguler.

"Mungkin kami akan evaluasi tentang kekalahan hari ini. Kami tetap optimistis di pertandingan-pertandingan berikutnya," ujar Widi.

Jakarta Pertamina Enduro membuka seri Bojonegoro di Proliga 2026 dengan kekalahan atas Jakarta Livin’ Mandiri, Jumat (13/2)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI