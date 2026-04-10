menu
JPNN.comJPNN.com
Proliga 2026: Jakarta Pertamina Bungkam Gresik Phonska, Bulent Buka Kunci Kemenangan

Proliga 2026: Jakarta Pertamina Bungkam Gresik Phonska, Bulent Buka Kunci Kemenangan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain asing Jakarta Pertamina Enduro, Irina Voronkova saat berlaga pada ajang final four Proliga 2026 seri Solo melawan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia, Kamis (9/4). Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Pelatih Jakarta Pertamina Enduro Bulent Karslioglu mengaku senang dengan pencapaian timnya yang keluar sebagai juara putaran pertama final four Proliga 2026.

Juru taktik kelahiran 2 April 1972 itu menilai kemenangan atas Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia menjadi bukti peningkatan performa anak asuhnya dibandingkan saat babak reguler.

Sebelumnya, performa Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan sempat menuai kekhawatiran setelah kalah telak 0-3 (20-25, 20-25, 17-25) dari Gresik Phonska pada seri Sentul.

"Kami mempersiapkan pertandingan ini dengan detail, terutama membaca pola serangan dan rotasi lawan," ujar manajer asal Turki itu.

Jakarta Pertamina mampu menutup putaran pertama final four Proliga 2026 dengan kemenangan 3-1 (25-19, 25-19, 21-25, 25-23) atas Gresik Phonska di Sritex Arena, Solo, Kamis (9/4/2026).

Bulent menilai anak asuhnya tampil disiplin dalam menjalankan strategi yang telah disiapkan.

Dia juga menyoroti kematangan permainan timnya, terutama dalam menyerang, yang menjadi kunci kemenangan dalam laga berdurasi 2 jam 24 menit tersebut.

"Kami mendapatkan lima angka dari serve. Hal itu sangat membuat lawan kesulitan."

Pelatih Jakarta Pertamina Enduro, Bulent Karslioglu senang tim asuhannya menjadi juara putaran pertama final four Proliga 2026, Kamis (9/4)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI