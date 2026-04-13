Proliga 2026: Jakarta Pertamina Enduro Cuma Butuh Satu Kemenangan Lagi
jpnn.com - SOLO - Petahana Proliga di sektor putri Jakarta Pertamina Enduro hanya butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan satu tempat di Grand Final Proliga 2026.
Itu setelah Pertamina Enduro mengalahkan Jakarta Electric PLN Mobile 3-2 (25-22, 25-22, 21-25, 18-25, 15-8) pada laga Final Four seri kedua putaran kedua di GOR Sritex Arena Solo, Minggu (12/4).
"Evaluasi-evaluasi yang kami lakukan sebelumnya berjalan dengan baik," ujar Manajer Pertamina Enduro Widi Triyoso.
Menurut Widi, salah satu faktor kemenangan dari Electric PLN terletak pada fokusnya trio Irina Voronkova, Megawati, dan Wilma Salas.
Pertamina tancap gas sejak awal laga. Koordinasi apik antara setter Tisya Amallya dengan deretan hitter seperti Voronkova dan Wilma membuat pertahanan Electric PLN kocar-kacir. Mereka merampas set pertama dengan 25-22.
Pertamina melesat 4-0 pada set kedua di bawah motor serangan Voronkova. Mereka juga akhirnya memiliki set ini dengan 25-22.
?Tertinggal dua set membuat Neriman Ozsoy dkk bermain lebih lepas. Setelah saling kejar angka hingga 16-16, mereka bangkit memenangkan set ini dengan 25-21, dan lalu set kedua dengan 25-18, sehingga memaksa laga diteruskan ke set kelima.
?Setelah sama kedua pada kedudukan 6-6, serangan bertubi-tubi Voronkova menyudahi perlawanan Electric PLN dengan skor 15-8, untuk memastikan kemenangan 3-2 untuk Pertamina Enduro.

?Kemenangan itu menjadi modal berharga bagi Pertamina Enduro untuk melangkah lebih jauh di babak Final Four, sementara PLN harus segera berbenah demi menjaga asa ke partai puncak.
Pertamina Enduro menyisakan dua laga di Semarang, menghadapi Popsivo Polwan dan Phonska Plus.
