Proliga 2026: Livin’ Mandiri Tak Mau Ulangi Kegagalan Musim Lalu

jpnn.com - Tim voli putra Jakarta Livin’ Mandiri menargetkan satu kemenangan saat berlaga di Proliga 2026 seri Bojonegoro.

Skuad asuhan Danai Sriwatcharamethakul ini tengah dalam tren positif setelah berhasil menaklukkan Medan Falcons (3–0) dan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia (3–1) di seri Malang.

Namun, Manajer Jakarta Livin’ Adnan Husein mengaku masih belum puas dengan performa Yolla Yuliana dan kolega di awal putaran kedua.

Tim milik BUMN tersebut masih perlu menyempurnakan kekompakan antarpemain.

"Tentu kekompakan masih perlu diasah lagi karena dalam beberapa laga kami terlambat panas," ujar Adnan saat dihubungi JPNN.com.

Raihan positif di seri Malang diharapkan menjadi motivasi menghadapi laga di Bojonegoro.

Tim yang dibentuk pada 2024 itu akan berjumpa Jakarta Pertamina Enduro, Jumat (13/2) mendatang.

Adnan berharap performa dua pemain asing, yakni Weronika Szlagowska (Polandia) dan Ana Bjelica (Serbia) bisa kembali padu.