Proliga 2026: Malwina Smarzek Jatuh Bangun, Popsivo Polwan Raih Kemenangan Perdana
jpnn.com - SOLO - Jakarta Popsivo Polwan meraih kemenangan perdana di Final Four Proliga 2026, seusai mengalahkan Electric PLN Mobile pada seri Solo.
Berlaga di Sritex Arena, Jumat (10/4) skuad asuhan Darko Dobreskov itu menang dengan skor 3-1 (25-21, 25-22, 17-25, 25-19).
Pada laga ini pemain asing Popsivo, Malwina Smarzek (Polandia) mulai menunjukkan kelasnya, finis dengan 28 angka.
Pemain kelahiran 3 Juni 1996 itu menjadi momok untuk pertahanan Jakarta Electric PLN.
Pemain asing lainnya milik Popsivo Polwan, yakni Yonkaira Pena menambahkan dengan 24 angka.
Adapun dari barisan pemain lokal Amalia Fajrina menutup dengan sepuluh poin.
Kemenangan ini disambut positif oleh Pelatih Popsivo Polwan Darko Dobreskov.
Manajer asal Serbia itu menyebut kemenangan atas Jakarta Electric PLN sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri anak asuhannya.
Popsivo Polwan meraih kemenangan perdana di final four Proliga 2026 seri Solo seusai mengalahkan Electric PLN Mobile, Jumat (10/4)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
