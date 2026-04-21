menu
JPNN.comJPNN.com
Proliga 2026: Malwina Smarzek Menunjukkan Kelasnya! Popsivo Polwan Selangkah Lagi Raih Posisi Ketiga

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pevoli Malwina Smarzek saat berlaga pada ajang Proliga 2026 seri Yogyakarta melawan Jakarta Electric PLN, Selasa (21/4) di GOR Amongrogo. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim voli putri Jakarta Popsivo Polwan selangkah lagi merebut posisi ketiga Proliga 2026 seusai mengalahkan Electric PLN Mobile.

Berlaga di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Selasa (21/4) tim asuhan Darko Dobreskov itu menang dengan skor 3-0 (25-20, 25-22, 25-21).

Pada laga ini Malwina Smarzek menjadi bintang kemenangan tim milik Kepolisian RI tersebut seusai mencetak 24 angka.

Baca Juga:

Pemain lainnya yang mencetak double digit yaitu Yonkaira Pena dengan tambahan 17 poin.

Amalia Fajrina dan kolega tampil solid di laga ini dengan bisa meredam serangan Jakarta Electric PLN.

Pertahanan solid Popsivo Polwan membuat Kara Bajema frustasi sehingga perolehan angka tim milik BUMN tersebut agak mandek.

Baca Juga:

Walhasil pemilik tiga gelar juara itu akhirnya mampu meraih kemenangan melawan Jakarta Electric PLN.

Dengan kemenangan ini Popsivo Polwan melanjutkan tren positif melawan skuad asuhan Chamnan Dokmai.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI