Proliga 2026: Malwina Smarzek Menunjukkan Kelasnya! Popsivo Polwan Selangkah Lagi Raih Posisi Ketiga
jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim voli putri Jakarta Popsivo Polwan selangkah lagi merebut posisi ketiga Proliga 2026 seusai mengalahkan Electric PLN Mobile.
Berlaga di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Selasa (21/4) tim asuhan Darko Dobreskov itu menang dengan skor 3-0 (25-20, 25-22, 25-21).
Pada laga ini Malwina Smarzek menjadi bintang kemenangan tim milik Kepolisian RI tersebut seusai mencetak 24 angka.
Pemain lainnya yang mencetak double digit yaitu Yonkaira Pena dengan tambahan 17 poin.
Amalia Fajrina dan kolega tampil solid di laga ini dengan bisa meredam serangan Jakarta Electric PLN.
Pertahanan solid Popsivo Polwan membuat Kara Bajema frustasi sehingga perolehan angka tim milik BUMN tersebut agak mandek.
Walhasil pemilik tiga gelar juara itu akhirnya mampu meraih kemenangan melawan Jakarta Electric PLN.
Dengan kemenangan ini Popsivo Polwan melanjutkan tren positif melawan skuad asuhan Chamnan Dokmai.
Malwina Smarzek selangkah lagi membawa Popsivo Polwan finis di peringkat ke-3 ajang Proliga 2026 seusai mengalahkan Electric PLN, Selasa (21/4)
- Link Streaming Laga Perebutan Posisi ke-3 Proliga 2026 Popsivo Polwan vs Jakarta Electric PLN
- Final Proliga 2026 Diprediksi Lebih Seru dengan Format Baru Ini
- Gresik Phonska Sudah di Final Proliga 2026, Tunggu Nasib Jakarta Pertamina Enduro
- Proliga 2026: Malwina Smarzek Jatuh Bangun, Popsivo Polwan Raih Kemenangan Perdana
- Proliga 2026: Jakarta Pertamina Bungkam Gresik Phonska, Bulent Buka Kunci Kemenangan
- Beban Tisya Amallya Putri Luntur, Jakarta Pertamina Juara Putaran Pertama Final Four Proliga 2026