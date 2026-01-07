menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Proliga 2026: Medan Falcons Siap Berikan Kejutan, Popsivo Polwan Wajib Waspada

Proliga 2026: Medan Falcons Siap Berikan Kejutan, Popsivo Polwan Wajib Waspada

Proliga 2026: Medan Falcons Siap Berikan Kejutan, Popsivo Polwan Wajib Waspada
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pevoli Adjani Zahra saat berlaga pada ajang Proliga 2025 bersama Yogya Falcons di Palembang Sport and Convention Center, Sumatra Selatan. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Tim voli putri Medan Falcons bertekad memberikan kejutan di laga perdana Proliga 2026 melawan Popsivo Polwan.

Pelatih Falcons, Marcos Sugiyama mengungkapkan bahwa timnya siap berjuang untuk bisa meraih kemenangan menghadapi tim milik Kepolisian RI itu.

“Kami mencoba berjuang meraih kemenangan di setiap pertandingan. Tentu tidak mudah, untuk itu kami harus fokus poin demi poin,” ujar pelatih keturunan Jepang-Brasil itu.

Baca Juga:

Medan Falcons berbenah menatap Proliga 2026 dengan merekrut pemain-pemain berpengalaman yakni Maya Kurnia Indri dan Yolana Betha Pangestika.

Dari barisan pemain asing Vi Thi Nhu Quynh (Vietnam) dan Dell Palomata (Filipina) dihadirkan untuk melengkapi kekuatan tim milik Emtek tersebut.

Kombinasi ini diharapkan bisa menjadi tambahan buat Medan Falcons mengarungi Proliga 2026 setelah dihuni jebolan Kejuaraan Dunia U-21 di Surabaya yakni Pascalina Mahuze serta Sulastri Rahma Aulia.

Baca Juga:

Menilik rekor pertemuan, Medan Falcons musim lalu telan dua kekalahan melawan Jakarta Popsivo Polwan.

Pada putaran pertama tercatat Sabina Altynbekova cum suis menyerah dengan skor 0-3 (14-25, 18-25, 19-25) di Gresik.

Medan Falcons bertekad memberikan kejutan di laga perdana Proliga 2026 melawan Popsivo Polwan, Kamis (8/1)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI