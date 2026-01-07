Proliga 2026: Medan Falcons Siap Berikan Kejutan, Popsivo Polwan Wajib Waspada

jpnn.com - Tim voli putri Medan Falcons bertekad memberikan kejutan di laga perdana Proliga 2026 melawan Popsivo Polwan.

Pelatih Falcons, Marcos Sugiyama mengungkapkan bahwa timnya siap berjuang untuk bisa meraih kemenangan menghadapi tim milik Kepolisian RI itu.

“Kami mencoba berjuang meraih kemenangan di setiap pertandingan. Tentu tidak mudah, untuk itu kami harus fokus poin demi poin,” ujar pelatih keturunan Jepang-Brasil itu.

Medan Falcons berbenah menatap Proliga 2026 dengan merekrut pemain-pemain berpengalaman yakni Maya Kurnia Indri dan Yolana Betha Pangestika.

Dari barisan pemain asing Vi Thi Nhu Quynh (Vietnam) dan Dell Palomata (Filipina) dihadirkan untuk melengkapi kekuatan tim milik Emtek tersebut.

Kombinasi ini diharapkan bisa menjadi tambahan buat Medan Falcons mengarungi Proliga 2026 setelah dihuni jebolan Kejuaraan Dunia U-21 di Surabaya yakni Pascalina Mahuze serta Sulastri Rahma Aulia.

Menilik rekor pertemuan, Medan Falcons musim lalu telan dua kekalahan melawan Jakarta Popsivo Polwan.

Pada putaran pertama tercatat Sabina Altynbekova cum suis menyerah dengan skor 0-3 (14-25, 18-25, 19-25) di Gresik.