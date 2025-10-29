Proliga 2026: Pelatih Asal Turki Bertahan, Jakarta Pertamina Enduro Incar Back to Back Juara
jpnn.com - Tim voli putri Jakarta Pertamina Enduro memperpanjang kontrak pelatih asal Turki, Bulent Karslioglu.
Juru taktik kelahiran 2 April 1972 itu dipertahankan setelah sukses membawa tim milik BUMN tersebut menjuarai Proliga 2025.
Karslioglu Lanjutkan Kerja Sama dengan JPE
Manajer Corporate Communications & Investor Relations Pertamina Intania Prionggo mengungkapkan bahwa mantan pelatih voli putri Azerbaijan itu masih akan menukangi Tisya Amallya Putri cum suis pada musim depan.
"Benar, rencananya coach Bulent Karslioglu masih akan mengawal tim Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026," ungkap Intan saat dihubungi JPNN.com.
Komposisi Tim tak Banyak Berubah
Manajemen Jakarta Pertamina Enduro tampaknya tidak banyak mengubah komposisi pemain untuk musim mendatang.
Mereka juga akan kembali bekerja sama dengan sejumlah pemain binaan TNI AL.
Tak hanya itu, Jakarta Pertamina juga mempertahankan Most Valuable Player (MVP) Proliga 2025 asal klub Genevo Junaida Santi.
Musim lalu, kekuatan tim berakronim JPE itu bertambah dengan kehadiran pemain timnas voli putri Amerika Serikat, Jordan Thompson.
